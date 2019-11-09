امرأة تلقي طفلها في نهر النيل لتخلصه من تعذيب جدته

القاهرة(صدى):

ألقت امرأة مصرية طفلها في نهر النيل لتخليصه من سوء معاملة جدته في محافظة بني سويف في صعيد مصر.

وفي التفاصيل تلقت الأجهزة الأمنية في بني سويف بلاغا يفيد بتحفظ يقيمان في بندر بني سويف، على سيدة قامت بإلقاء طفل في مياه نهر النيل، وقاما بإنقاذه في اللحظات الأخيرة أثناء عملهما بالصيد في منطقة كورنيش النيل.

وكشفت التحقيقات، أن والدة الطفل فاطمة ”.ع .ع“ 35 سنة، اعترفت بإلقاء طفلها عبدالرحمن 3 سنوات فى مياه النهر نتيجة معاملة والدتها السيئة للطفل، وتعذيبها الدائم له، فأرادت أن تخلصه منها وتتهمها بالأمر.

من جهتها، كذّبت جدة الطفل ما قالته الأم في التحقيقات، وقالت إن ابنتها تعاني من حالة نفسية بسبب انفصالها عن زوجها.