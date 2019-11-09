«نقل المدينة» يحذر مستخدمي الطرق من الأمطار.. والأرصاد تعلق

علي القحطاني(صدى):

أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، تنبيهات لمستخدمي عدد من الطرق في المنطقة؛ لوجود حالة أمطار.

وحذر «نقل المدينة»، مستخدمي طريق العلا/ خيبر، وطريق فضلا/ جيده، وطريق المدينة المنورة/ القصيم السريع، مطالبًا إياهم بأخذ الحيطة والحذر.

من جانبها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار السحب الرعدية الممطرة مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية على المدينة المنورة، وذلك حتى الثانية فجر الأحد.