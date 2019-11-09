زهرة عرفات تٌقبل صالح الراشد وتشعل غضب الجمهور ( فيديو)

المنامة(صدى):

قبلت الفنانة البحرينية زهرة عرفات الإعلامي صالح الراشد؛ خلال احتفالها بعيد ميلادها،مما أثار غضب الجماهير.

وظهرت زهرو عرفات في الفيديو، الذي نشرته عدة صفحات فنية، وهي تقدم الشكر لصالح على الهدية، التي قدمها لها في الاحتفال بعيد ميلادها ثم قبلته على خده بشكل سريع.

و هنأ صالح بعيد ميلاد عرفات ووصفها بأنها «حبيبته» وسألها عن عمرها، وقالت إنها في اليوبيل الذهبي، وهي مرحلة من 25 عامًا إلى 50 عامًا، وتمنت أن تعيش لعمر 86 عامًا.