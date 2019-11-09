بالفيديو.. رقص ميريام فارس وابنها على أنغام «بتلج الدني»

بيروت(صدى):

ظهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس وهي ترقص مع طفلها جايدن على أنغام إحدى أغاني الفنانة فيروز، وتحمل العلم اللبناني.

وظهرت ميريام فارس في مقطع فيديو مع ابنها جايدن، وهما يرقصان على أنغام «بتلج الدني» في محاولة منها لتوعيته على محبة الوطن.

وأكدت أن توعية الأطفال على حب الوطن أمر مهم جدًا، قائلة «هيدي الثورة لولادنا لمستقبلن، لازم ولادنا يعرفوا ليش ما عم بيروحوا عالمدرسة – هيدي مش فرصة لا بل هيدي فرصة لكل لبناني لبناء لبنان جديد اللي كلنا منحلم فيه».

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