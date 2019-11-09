بالفيديو والصور.. صالح النعيمة يحتضن كأس أسيا في مباراة الهلال
حرص صالح النعيمة قائد الهلال السابق على حمل كأس أسيا واحتضانه أثناء دخوله إلى ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) قبل انطلاق مباراة الهلال وأوراوا.
وأخذ النعيمة جولة حول الملعب بـ كأس أسيا موجهًا تحية خاصة للجماهير الحاضرة، قبل أن يضع الكأس في مكانه المخصص أمام غرف خلع الملابس.
وظهر النعيمة وكأنه يخاطبه ويشير لشعار الهلال على القميص الخاص به.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86680 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههههههههههههههههههه ,,
.. كفو ياابو صلوح ، انت تستاهل التكريم والإكرام والتقدير والإحترام .. تحية عطره لجنابك الكريم ..
.. الهلال ، الزعيم يستاهل الكاس واغلى كاس .. ياهلال ياغالي مكانك باالسما عالي …