بالفيديو والصور.. صالح النعيمة يحتضن كأس أسيا في مباراة الهلال

ماجد محمد - تصوير: محمد السعران - منصور حزام(صدى):

حرص صالح النعيمة قائد الهلال السابق على حمل كأس أسيا واحتضانه أثناء دخوله إلى ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) قبل انطلاق مباراة الهلال وأوراوا.

وأخذ النعيمة جولة حول الملعب بـ كأس أسيا موجهًا تحية خاصة للجماهير الحاضرة، قبل أن يضع الكأس في مكانه المخصص أمام غرف خلع الملابس.

وظهر النعيمة وكأنه يخاطبه ويشير لشعار الهلال على القميص الخاص به.