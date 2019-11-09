صحة حفر الباطن تحصن 5475 مستفيد ضد الإنفلونزا الموسمية خلال أسبوعها الثالث

ريم عبدالعزيز(صدى):

قدمت صحة حفر الباطن التحصين لٰـ5475 مستفيد في المنشآت الصحية للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة تجاوزت 19% وتم الوصول إلى المستهدفين بمعدل تجاوز 128% ، شمل ذلك المراجعين والموظفين، إضافة إلى توعيتهم وتثقيفهم عن أهمية اللقاح ضد الإنفلونزا.

وتأتي هذه الحملات استمراراً للجهود التي تقوم بها صحة حفر الباطن لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بغرض الوصول للمستهدفين وتقديم التحصينات اللازمة لهم للوقاية من الانفلونزا الموسمية، والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي.