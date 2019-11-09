فريق الأمن العام للراليات يحقق المركزين الأول في فئة TL1 وفئة T3 برالي العلا نيوم

ريم عبدالعزيز(صدى):

تمكن الكابتن مطير الشمري أحد أعضاء فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق صدارة فئة TL1, بفارق زمني كبير عن المتسابق الذي يليه في رالي العلا نيوم ٢٠١٩.

وذلك بعد تمكنه من السيطرة على صدارة الفئة طوال مراحل السباق الأربعة والتي تقدر مسافتها بقرابة 1800 كيلو متر في تضاريس متنوعة، وبلغ عدد المتسابقين قرابة (٧٠) متسابق .

جديرًا بالذكر ان الكابتن مطير الشمري سبق وأن حقق المركز الثالث على الترتيب العام برالي عسير ٢٠١٩م والثاني على فئة T1 لنفس السباق.

كما حقق الفريق المركز الأول كذلك في فئة T3.

ويأتي ذلك امتداداً لتحقيق فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في أغلب السباقات التي شارك بها انطلاقاً من رالي حائل ٢٠١٩ وحتى الآن.