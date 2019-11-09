موسم الرياض يكسر حاجز التوقعات ويدفع بالعاصمة لصدارة عمليات المدفوعات السعودية

محمد السعران(صدى):

تـجاوز مـوسـم الـریـاض حـاجـز الـتوقـعات الاقـتصادیـة و أسـھم فـي تـحقیق جـذب سـیاحـي ھـو الأضخـم مـن نـوعـه محـلیا، حـیث حـققت نسـبة حـجوزات الـفنادق نسـبة إشـغال مـرتموسم الرياض يكسر حاجز التوقعات ويدفع بالعاصمة لصدارة عمليات المدفوعات السعوديةـفعة جـداً وغـیر مـعھودة وذلـك مـع وصـول الـموسـم لـ 100 الـف سـائـح و 5 مـلایـین وسـتمائـة ألـف زائـر حـتى مـساء أول من أمـس الخـمیس، وذلـك وفـقاً لـمعالـي رئـیس مجـلس إدارة الھـیئة الـعامـة لـلترفـیھ المسـتشار الأسـتاذ تـركـي بـن عـبدالـمحسن آل الشـیخ، الأمـر الـذي انــعكس عــلى إغــلاق مــقار الــفعالــیات بــعد وصــولــھا للحــد الأقــصى مــن قــدرتــھا الاستیعابیة.

ورغـم تـفضیل الـزوار لـلدفـع الـنقدي فـقد أظھـر إحـصاء رسـمي للشـبكة الـسعودیـة لـلمدفـوعـات ” مـدى” انـتعاشـا لـلعملیات الـمالـیة فـي مـدیـنة الـریـاض بـأكـثر مـن ٣٣٣ الـف عـملیة عـبر ٢٠١ ألـف بـطاقـة بـنكیة خـلال مـوسـم الـریـاض فـي أكـتوبـر الـماضـي بـمبلغ تجاوز ١٥٦ ملیون ریال نفذ ٥٪ من عملیاتھا زوار من خارج المملكة. و أكـد مـعالـي رئـیس مجـلس إدارة الھـیئة الـعامـة لـلترفـیھ أن الـموسـم الأقـوى یـقوم عـلى تـنفیذه ٢٨٠ شـركـة سـعودیـة بـقوة 24 ألـف وظـیفة مـوسـمیة إضـافـة لأكـثر مـن 22 ألـف وظیفة جزئیة بمقابل مادي.

وأكد المستشار الاقتصادي الدكتور عامر الحسيني أن موسم الرياض مشروع وطني له ابعاد اجتماعية واقتصادية، وأحد أدوات القوة الناعمة السعودية التي تظهر للعالم مدى الفرص الاستثمارية ومشاركة مع الشركات العالمية التي تؤدي إلى تعزيز توطين صناعة الترفيه والسياحة في المملكة وهي من الفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد المالية من القطاعات المنتجة وتساهم أيضا في خلق الفرص الوظيفية الدائمة والمؤقتة والتي يكون لها دور كبير في صقل مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم الوظيفية.

وعد الحسيني الظهور السعودي على خارطة الفعاليات العالمية من خلال استضافة فعاليات دولية واظهار الموروث الوطني سيكون له دور في تعزيز علاقاتنا بالدول وانفتاح سيسمح للسائحين التعرف على الثقافة الوطنية السعودية الاصيلة وعلى تعزيز اوجه الشراكات بين الشعوب.