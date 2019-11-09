مشاهد مثيرة في مدرجات الهلال.. مُسن يرقص ومشجة على عكاز (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

رصدت عدسات المصورين في ملعب جامعة الملك سعود عدد من المشاهد المؤثرة في مدرجات الهلال في إطار مباراة الأزرق أمام أوراوا الياباني في ذهاب دوري أبطال أسيا.

ولفتت مشجعة هلالية انتباه الكثيرين،اليوم السبت، وذلك لحرص المشجعة على التواجد في ملعب جامعة الملك سعود ”محيط الرعب“، رغم معاناتها من إصابة وسيرها على عكاز.

ونشر نادي الهلال صورة المشجعة، حيث غرد بصورتها على حساب النادي الرسمي على تويتر، مع تعليق :جمهورك وراك يا هلال.

وفي مشهد أخر رصدت العدسات مسن هلالي يرقص في المدرجات ، فكان هناك شاب في المدرجات يرقص على الأغاني فصعد المشجع الهلالي المسن ليقف بجواره ويرقص هو الآخر.

وحيت الجماهير المسن الهلالي بشدة.