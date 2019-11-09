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الحالات التي يرفع فيها أمر المنع من السفر

الحالات التي يرفع فيها أمر المنع من السفر
نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، الحالات التي يرفع فيها أمر المنع من السفر.

وتضمنت الآتي: إذا أودع المدعى عليه المبلغ المتعلق بالدعوی لدى المحكمة، وإذا أحضر المدعى عليه كفيلة غارمآ مليئة ووگل شخصا بمباشرة الدعوی.

كما شملت: إذا قررت المحكمة وقف الدعوى، أو انقطع سير الخصومة الوفاة المدعي أو فقده الأهلية، ويرجع تقدير ذلك للدائرة، وإذا لم يتقدم المدعي برفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام من رفع دعوی منع السفر.

وكذلك إذا ترك المدعي الدعوى الأصلية، وإذا نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وإذا شطبت الدعوى الأصلية.


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