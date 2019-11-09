الهند تحول مسجد إلى معبد يهودي.. وباكستان تحذر

نيودلهي(صدى):

حذر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي من قرار المحكمة العليا الهندية، السبت، الذي صدر لصالح بناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد ”بابري“ التاريخي.

وقال إن هذا الحكم يعني مزيدًا من الضغوط على المسلمين المقموعين في الهند؛ حيث تساءل قريشي، في تصريح عن سبب اختيار هذا اليوم من بين كل الأيام لإصدار القرار، الذي يتزامن مع فتح باكستان معبر ”كارتاربور“ الحدودي مع الهند؛ لتسهيل مرور الحجاج السيخ.

وأضاف قريشي: حكم المحكمة العليا يعني مزيدًا من الضغوط على المسلمين المقموعين بالفعل في الهند، حيث يشكل المسلمون أكبر أقلية في الهند، بنحو 14% من عدد السكان البالغ نحو 1.5 مليار نسمة.

وأضاف أن ”الخارجية الباكستانية ستصدر بيانًا رسميًا حول الأمر بعد الاطلاع على تفاصيل الحكم“.

وانتقد ممثلون للأقلية المسلمة الحكم ووصفوه بالجائر، ومن المرجح أن يطعنوا عليه.