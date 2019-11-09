بعد أزمة أصالة مع العريان.. شام الذهبي تٌعيد والدها للظهور مجددا

أميرة خالد(صدى):

أظهرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري والدها المنتج أيمن الذهبي، طليق والدتها، من جديد على الساحة في أعقاب أزمة والدتها مع طارق الغريان.

ونشرت شام صورة عبر انستجرام وظهرت مع انجيلا أختها من أبيها.

ويأتي لقاء شام بشقيقتها الصغيرة ووالدها استمرارا للعلاقة الجديدة التي بدت قوية في الآونة الأخيرة.

وعلقت شام : ” أخيرا أجتمعت مع والدي وأختي الملاك الجميلة انجيلا ” ، غير أن محبي الفنانة ركّزوا على حجم التشابه الكبير بين الشقيقتين، والتي كانت شام قد تحدثت هذا الأمر أيضًا.

وعلقت أصالة على الصورة لتصبح أول مرة لها تعلق على شيء يخص طليقها، قائلة: روح مامي.