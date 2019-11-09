بالفيديو.. امرأة تهرب من دفع الحساب وتترك حذائها في المطعم

الرياض(صدى):

أخذت امرأة تخفي وجهها من خلال ارتداء العباءة والنقاب، غرضها من المطعم بتناول الطعام ثم فرت هاربة من دفع الحساب.

وظهرت السيدة في مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة في أحد المطاعم، وهي تحاول التأكد من أن لا أحد يراها من العمال بالمطعم، وفجأة هربت قبل أن يلحق بها أحد العمال.

وفي تشابه لقصة «سندريلا»، تركت المرأة حذائها حتى تستطيع الجري والهرب بسهولة، وعثر العامل على الحذاء بعد اختفائها.