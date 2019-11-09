النصر يكتسح عفيف ويتأهل إلى الدور الـ32 من الكأس
تأهل نادي النصر، إلى الدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد اكتساحه عفيف بخماسية مقابل هدف وحيد.
وأحرز أهداف النصر كل من: أحمد موسى في الدقيقة 23، 51، عوض خميس في الدقيقة 44، حمد آل منصور في الدقيقة 51، جوليانو في الدقيقة 71.
كما سجّل حمزة بن عبده هدف عفيف الوحيد في الدقيقة 78.
ابوزياد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
فقراويه حيلهم على عفيف اما السد مسح بهم الارض
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4634 ] نشر منذ 1 ساعة
قاتل الله الجهل في التعصب الرياضي