النصر يكتسح عفيف ويتأهل إلى الدور الـ32 من الكأس

ماجد محمد(صدى):

تأهل نادي النصر، إلى الدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد اكتساحه عفيف بخماسية مقابل هدف وحيد.

وأحرز أهداف النصر كل من: أحمد موسى في الدقيقة 23، 51، عوض خميس في الدقيقة 44، حمد آل منصور في الدقيقة 51، جوليانو في الدقيقة 71.

كما سجّل حمزة بن عبده هدف عفيف الوحيد في الدقيقة 78.