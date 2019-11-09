تركي آل الشيخ يرد على شكاوي بعض العاملين في موسم الرياض
طالب رئيس الهيئة العامة للترفيه ” تركي آل الشيخ ” ، العاملين في موسم الرياض، بتقديم الشكاوي بالاثباتات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وقال آل الشيخ : رائيت بعض المقاطع التي تشتكي من تأخر صرف بعض الشركات لمن تعاقدت معهم او بعض الشكاوي في تعامل.
وأضاف : أطلب من كل من يعمل مع الترفيه في موسم رياض وله شكوى مراجعة اخي احمد المحمادي غداً في الترفية والتقدم له بالاثباتات وسوف يتم الرفع لي واتخاذ الاجراء الرادع والمناسب.
زائر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 5 ساعات
نطالب ان ولاة الأمر يقشعونك ونرتاح منك ومن موسمك الفاشل
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 5 ساعات
واحد يجيك يقول لك ابي راتبي ما اخذته من الشركة تقول هات اثبات انك اشتغلت او اثبت انه ما دفعوا لك راتبك. يعني بالله كيف راح يثبت لك؟
المفروض ان الهيئة تسجل كل اللي ما استلموا رواتبهم واماكنهم وفي نفس اليوم تخاطب الشركات اللي. ترى الشركات هي من المفترض عندها الاثباتات( مسيرات الرواتب واثباتات قبض الموظف لراتبه) وتقدمها للهيئة بنفس اليوم بدون اية مهلة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5442 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظ شبابنا من الفساد والاختلاط والانحلال
اللهم من اراد نشر الفساد في مجتمعنا رد كيده في نحره واشغله بنفسه