تركي آل الشيخ يرد على شكاوي بعض العاملين في موسم الرياض

علي القحطاني(صدى):

طالب رئيس الهيئة العامة للترفيه ” تركي آل الشيخ ” ، العاملين في موسم الرياض، بتقديم الشكاوي بالاثباتات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

‏وقال آل الشيخ : رائيت بعض المقاطع التي تشتكي من تأخر صرف بعض الشركات لمن تعاقدت معهم او بعض الشكاوي في تعامل.

وأضاف : أطلب من كل من يعمل مع الترفيه في موسم رياض وله شكوى مراجعة اخي احمد المحمادي غداً في الترفية والتقدم له بالاثباتات وسوف يتم الرفع لي واتخاذ الاجراء الرادع والمناسب.