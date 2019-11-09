بالفيديو.. سيارات فورد F-250 المستعملة التي يجب تفاديها بأي ثمن

واشنطن(صدى):

تمتلك سيارات فورد F-250 البيم اب شعبية كبيرة في الولايات المتحدة بفضل هندستها المميزة ومحركاتها القوية، حيث أنها بيك اب الأعمال الشاقة المفضلة بالولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة، ورغم تفوق F-250 على منافسيها بمختلف الجهات، هناك عدة موديلات في أعوام محددة لم تتمكن من الحفاظ على تراثها بها، واليوم نقدم لكم أهم هذه الموديلات التي يجب تفادي شرائها كسيارات مستعملة .

تعد أكبر مشكلات موديل 2002 من سيارات فورد F-250 المستعملة هي أنها أتت ببعض المشكلات الميكانيكية التي عانى منها عدد من ملاكها مع المحرك ونظام حقن الوقود بجانب سهولة اهلاك المضخات مما يجعل مهمة تشغيل المحرك مستحيلة، إضافة لانتشار مشكلة تسريب الزيت.

فورد F-250 2006 : عانت فورد F-250 2006 من كافة المشكلات الميكانيكية التي واجهها موديل 2002 بجانب عدة مشكلات إضافية تتضمن سهولة إهلاك مضخة حقن الوقود وتسريبات المبرد وفشل نظام الإشعال، مما يعني الحاجة لاستبدال مثل هذه القطع بشكل متكرر.

فورد F-250 2008 : كانت فورد تحاول الإسراع بالكشف عن أحدث نسخ F-250 بعام 2007، ونتيجة لذلك كان هناك تسرع كبير بطرحها بالأسواق، ولهذا عانى الملاك من مشكلات في اهتزازات السيارة على الطريق لعدم ضبط نظام القيادة، إضافة لمشكلات ببواجي المحرك وتغير سرعة المكيف بشكل ذاتي.