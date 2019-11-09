ويل سميث يزيل ورم سرطاني من القولون (فيديو)

واشنطن(صدى):

قال النجم الأمريكي ويل سميث، أنه خضع لإجراء عملية إزالة ورم سرطاني في القولون .

ووثق سميث لحظة دخوله غرفة العمليات عبر حسابه الشخصي على إنستجرام كما شارك متابعيه خطوات إزالة الورم عبر استخدام المناظير الطبية، بمقطع فيديو مدته 17 دقيقة نشر على ”يوتيوب“.

وظهر النجم الأمريكي أثناء دخوله المستشفى في ولاية ميامي لإجراء العملية، وفي وقت لاحق من المقطع أخبره طبيبه أن أخصائي الجهاز الهضمي عثر على ورم سرطاني أثناء إجراء العملية، حيث تمت إزالته وإرساله إلى المختبر.

وأكدت النتائج أنه ورم ما قبل السرطان وأن 95% من سرطانات القولون تنشأ من هذا النوع من الأورام الحميدة .

ووصف الطبيب سميث بأنه محظوظ للغاية بسبب استئصال هذا الورم في وقت مبكر .