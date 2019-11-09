نصائح هامة للتعامل مع زوجك البخيل

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في العلاقات الاجتماعية ، عن نصائح هامة لمعرفة الطريقة الصحيحة للتعامل مع زوجك البخيل.

وقال الخبراء ، لا تتسرعي، وتحكمي عليه بالبخل، بل يجب أولاً معرفة سبب البخل الأساسي، فربما زوجكِ بخيلاً لأسباب خارجة عن إرادته، كتعرضه لخسارة ولا يريد إخباركِ، أو لأنه غارق بالديون مثلاً، لذلك لا بد من أن تعرفي السبب لتحكمي عليه .

وتابع الخبراء ، لا تقولي له أنت بخيل ، فالرجل يكره أن تواجهه زوجته بعيوبه، فوقتها سيزداد بخلاً وعناداً، لذلك كوني ذكية مع هذا الموقف، وأشعريه أنه شخصاً طبيعياً.

ضعي زوجكِ في مواقف تجبره أن يدفع، كالذهاب للتسوق مثلاً واشتري كل ما تريدينه، فالصّدمة ستجعله يستسلم أمام الأمر الواقع، وستجبره على الدفع! لكن انتبهي لا تقومي بهذا الفعل، إلّا إذا كان زوجكِ يملك المال، كي لا تتعرضين للإحراج في مثل هذه المواقف.

لا تسخري من زوجكِ أمام أطفاله والأصدقاء بسب بخله، بل قومي بمدحه على أنه كريم، فربما حينها سيشعر بالحرج منكِ، ويدفع قليلاً لتعويضكِ عن بخله.