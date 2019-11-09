حرائق غير مسبوقة تدمر 1500 منزل في أستراليا

كانبرا(صدى):

تواصل حرائق غابات أستراليا غير المسبوقة تدمير مناطق شاسعة شرقي البلاد، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل واحتراق أكثر من 1500 منزل.

وأكد شين فيتسيمونز مفوض هيئة الإطفاء الريفية بولاية «نيو ساوث ويلز»، اليوم السبت، أن رجال الإطفاء حددوا مكان رفات رجل في سيارة أكلتها النيران تمامًا بالقرب من منطقة «جلين اينيس».

وأوضح «فيتسيمونز» أنه تأكد ثالث وفاة مساء اليوم السبت، بعد العثور على جثمانه في منزل محترق في بلدة جونز ريفر المطلة على ساحل «إن إس دبليو» حيث تأججت الحرائق بعد الظهر.

وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ امرأة في نفس الحريق، لكنها توفيت في وقت لاحق بالمستشفى، فيما لا يزال سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين،

وأُصيب ما يقرب من 36 شخصًا في ولاية نيو ساوث ويلز، من بينهم 19 رجل إطفاء أصيبوا جراء إطفاء الحراق وإنقاذ المدنيين.

ولا يزال أكثر من 87 حريقًا مشتعلًا في الولاية، من بينهم 16 حريقًا خارج السيطرة وحريقان وصلا إلى مستوى تحذير بحالة طوارئ.

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