روتانا تفكر في التعاقد مع « حماقي » وتتخوف من تامر حسني

أميرة خالد(صدى):

كشفت مصادر مقربة عن اتجاه شركة روتانا للتعاقد مع الفنان المصري محمد حماقي؛ وهو ما يُهدد الفتى المدلل للشركة تامر حسني.

وتأتي خطوة روتانا في ظل النجاحات المتعددة التي حققها الفنان المصري مؤخرًا ومشاركته في برنامجي “ذا فويس” و”ذا فويس كيدز” إضافة إلى تطويره من نفسه وإحياء العديد من الحفلات الفنية في الخليج.

وقالت المصادر إن هناك جلسة جمعت مسؤولين في الشركة بالفنان المصري كشفوا فيها عن نيتهم ذلك ولكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي.

وتتخوف الشركة من رد فعل الفنان تامر حسني تجاه هذه الخطوة، خاصًة أنه يعتبر الفتى المدلل للشركة منذ رحيل عمرو دياب.