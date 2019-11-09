تحذيرات من تغيرات مناخية على القصيم

القصيم(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم من بعض المخاطر التي قد تصاحب التغيرات المناخية المتوقع أن تمر بها المنطقة، وذلك وفقاً للتوقعات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد المناخية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع من مواطنين ومقيمين إلى توخي الحيطة والحذر مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام الرسمية وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أن الدفاع المدني بالقصيم يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .