سيارة شيفروليه كورفيت 1967 تسحق منافسيها الخارقين في سباقات التسارع

واشنطن(صدى):

تمكنت سيارة شيفروليه كورفيت ستينغراي الشهيرة موديل عام 1967 من الفوز على بعض السيارات الخارقة الحديثة، وبالتأكيد غني عن القول أنها تقوم بذلك بمساعدة محرك حديث المعروف باسم LT1 سعة 6.2 لتر، Small Block V8 المزود بالعديد من التعديلات.

وكانت حصلت شيفروليه كورفيت على إطارات خلفية واسعة بشكل كبير تمهد للقوة الكبيرة الموجودة تحت غطاء محركها، وبمجرد بدء تشغيل السيارة، تتحد التوربينات المزدوجة والعادم المطور مع محرك LT1 للحصول على هذا الصوت المميز الذي قد لا تنسوه لفترة طويلة.

وانتصرت سيارة ستينغراي هذه تنتصر على بعض منافسيها بشكل مثير للإعجاب، في Pikes Peak Airstrip Attack لعام 2018، حيث دائماً ما تنتصر سيارة شيفروليه في السباقات بفارق مريح، مما يدل على مدى هيمنتها في سباقات التسارع في خط مستقيم.

وتقول شيفروليه أن محرك LT1 سعة 6.2 لتر يولد قوة قدرها 460 حصان عند 6,000 دورة في الدقيقة، وهي قوة رائع، ولكنه لم يكفي مالك هذه السيارة، حيث قرر الذهاب إلى شركة تعديل، وبالتأكيد لم يندم على ذلك.