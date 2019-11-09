المغامسي: تُقطع رِجل السارق حال عودته للسرقة بعد تطبيق الحد (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

علّق الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على حكم عودة السارق إلى السرقة مرة أخرى بعد تطبيق حد قطع اليد عليه في المرة الأولى.

وقال خلال لقائه ببرنامج «الأبواب المتفرقة»، إن بعض العلماء يروون أنه في هذه الحالة تُقطع رجله اليُسرى من الكعب؛ حتى لا يجعلوه محرومًا من اليدين».

وأضاف: «أن القدم لا تُقطع كاملة وإنما من نصف القدم، حتى يستطيع أن يمشي، فيما يقول بعض العلماء أن لا تُقطع القدم ولا غيرها وإنما يُعزر، ولو عاد ثالثًا تُقطع اليد اليُسرى».