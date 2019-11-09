بالفيديو.. رضوى الشربيني تبكي على الهواء : واحدة زيي المفروض تتحجب

القاهرة(صدى):

دخلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني ، في حالةٍ من البكاء الشديد على الهواء خلال تقديمها لبرنامجها التلفزيوني “هي وبس”، وأعلنت أنّها غير مستعدة للموت مثلها مثل الكثير من الناس، مشيرةً إلى أنها مقصرة في حق الله عليها مردفةً: “واحدة زيي المفروض تبقى محجبة”.

وقالت رضوى، إنَّ الحياة أصبحت من دون قيمة في ظل قرب الموت من كل شخص، إلا أنَّ الجميع يعيش في غفلة عنه، لافتةً إلى أن هيثم أحمد زكي عانى من الوحدة في حياته وعند مماته .

وأضافت ، ” الحياة أخذتنا من بعضنا ولهتنا عن التفكير في لقاء ربنا والعبادة وإننا هنموت في أي وقت ” .

وتابعت ، “أنا لست داعية وأنا أولكم في إن الحياة لهتنا عن أهالينا وأخواتنا وأحبابنا وإننا غير مستعدين للموت، وموت هيثم عمل صدمة وخلانا عندنا تأنيب ضمير وحاسين بالذنب تجاهه”.