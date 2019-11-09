الكشف عن كيا أوبتيما 2020 بمقدمتها الشرسه

سيول(صدى):

كشفت شركة السيارات العالمية ” كيا ” عن صور تشويقية ، لسيارتها الجديدة أوبتيما 2020 (المعروفة باسم K5 في سوق كوريا الجنوبية)، وقد سبق ونشرت الشركة بعض الصورة من قبل، ما يجعلنا نستطيع إدراك التصميم المجمل للسيارة قبل الكشف الكلي عنها خاصة الوجه الشرس لأوبتيما القادمه ومقصورتها الرقميه .

تشبه الصورة الجديدة التصميم الذي سبق وأيناه ولكن هذه المرة، يتم الكشف عن جانب السيارة ، فالسقف يشبه سقف سيارات الكوبيه، وتمتد المصابيح الخلفية بعرض السيارة الرياضية بالكامل، بالإضافة إلى وجود مشتت هواء وعادم مدمج.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، تسعى كيا لاستخدام تصميم جديد يتضمن الجمع بين مجموعة أدوات رقمية وشاشة معلومات وترفيه واسعة بجانبها. هناك وحدة تحكم مركزية بسيطة مع وبعض الأزرار. وبشكل عام، إن الشكل الجمالي للتصميم الخارجي الرائع يفوق التصميم الداخلي.

لا تتوفر الكثير من المعلومات حول المحركات المستخدمة في السيارة أو القوة المنتجة، ولكنها ستتوفر على الأقل بخيارات هجينة و كهربائية ببطارية. وعلى الرغم من اقتراب موعد الكشف الكلي عن السيارة، إلا اننا لا نتوقع ان تتوفر للبيع في السوق الأمريكية قبل حلول عام 2021.