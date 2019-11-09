الصحة الإماراتية تحدد مصير مركز التجميل الذي يجري  عمليات «نفخ شفاه الرجال»

أبو ظبي(صدى):

اتخذت وزارة الصحة الإماراتية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مركز التجميل، صاحب الفيديو الإعلاني بعدما أثار الرأي العام.

وأوضحت وزارة الصحة الاماراتية أنها تتعامل مع الإعلانات الصحية، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007، بشأن نظام الإعلانات الصحية، الذي يلزم كل جهة ترغب في الإعلان عن أي خدمة صحية تقدمها داخل الدولة، بضرورة الحصول على موافقة الوزارة، كشرط أساسي لبث الإعلان إلى الجمهور.

وكان مقطع فيديو إعلاني يروج لإجراء عمليات التجميل بين الرجال، قد أثار استياءً كبيراً بين رواد السوشيال ميديا، الذين انتقدوا مروجي مثل هذه الإعلانات، حيث بدا في الإعلان صبياً بطريقة غير لائقة داخل مركز تجميل، بما يخالف قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي.