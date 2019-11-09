أليسون بيكر: ليفربول يسعى لتخطي عقبة مانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

أكد أليسون بيكر حارس ليفربول، اليوم السبت، إن فريقه لا يريد تكرار تجربة الموسم الماضي عندما خسر الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق طفيف عن مانشستر سيتي.

وشدد حارس ليفربول على التطلع للنقاط الثلاث عند استضافة حامل اللقب، غدًا الأحد؛ لافتًا إلى ضرورة بذل كل جهد ممكن لتوسيع فارق النقاط الست في الصدارة، مضيفًا: ” في الموسم الماضي كانت التجربة هائلة وتقريبًا مثالية. خسرنا مباراة واحدة وكانت أمام سيتي وندرك أهمية هذا اللقاء للجميع ” .

وتابع: ” في النهاية هي 3 نقاط أخرى مهمة لكن سيتي هو أفضل فريق في الدوري خلال السنوات الماضية ويجب أن نبذل أقصى جهد للفوز “؛ مستطردًا: ” لا نريد أن نشعر بما شعرنا به الموسم الماضي.. احتلال المركز الثاني بفارق نقطة واحدة. خسرنا خارج ملعبنا من سيتي حين كان بإمكاننا الفوز أو التعادل. يجب بذل كل جهد ممكن إذا أردنا التتويج باللقب ” .