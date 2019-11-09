رومارينهو يتألق مع الاتحاد.. والهاتريك يلفت الأنظار حوله

طلال الغامدي(صدى):

جذب محترف نادي الاتحاد رومارينهو، الأنظار حوله بسبب الهاتريك، ما ساعد الاتحاد على الفوز 4 ـ 0 على فريق الرياض في بطولة كأس الملك.

وواصل مهاجم كورينثيانز السابق تألقه في المملكة؛ مما ساعد فريقه الاتحاد على الفوز أمام الرياض 4 ـ 0 في بطولة كأس الملك. سجل رومارينهو هاتريك.

وتعتبر الطريقة التي سجل بها رومارينهو الهاتريك، واضعا مقاطع فيديو للأهداف التي سجلها محترف الاتحاد أمام الرياض في لقاء أقيم على على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.