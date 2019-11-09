بالصور.. توافد الجمهور على استاد جامعة الملك سعود

محمد السعران ـ تصوير منصور حزام (صدى):

يشهد ملعب نادي الهلال في جامعة الملك سعود بالرياض والملقب لدى أنصاره ب محيط الرعب توافد العديد من الجماهير الهلالية .

وذلك بعد فتح بوابات الملعب للجماهير التى حضرت لمؤازرة ممثل الوطن في نهائي القارة الآسيوية والذي سيقام مساء اليوم ضد فريق اوراوا الياباني في مباراة الذهاب .

وكانت تذاكر المباراة قد نفذت بعد طرحها بالأسواق خلال وقت بسيط.

ومن المتوقع ان يشهد محيط الرعب تواجدًا جماهيرا كثيفا يساند الزعيم في مباراته الليلة من كافة جماهير المملكة اذا أعلنت العديد من روابط المشجعين مساندتها لممثل الوطن في مهمته الآسيوية.