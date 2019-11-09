بعد فيديو الدلع مع زوجها .. فوز العتيبي تهاجم متابعيها

الرياض(صدى):

خرجت الناشطة السعودية ” فوز العتيبي ” ، عن صمتها وردت على انتقادات وُجهت إليها بعد نشرها ”فيديو الدلع“ مع زوجها وهو يحملها على كتفه ، موضحًة أن الرجال يعانون من عقد النقص مستعينة في هجومها بأحد الشعراء الذي يهاجم الرجال.

ونشرت فوز العتيبي ، مقطع فيديو لشاعر وهو يتحدث عن رجولية الرجل العربي مشيرًا إلى أن الرجل العربي يعتبر رجولته مرتبطًة بـ“شنبه وعصايته وأن يخاف منه الناس“، وأوضح أن هذه عُقد تاريخية مرسخة في عقول الرجل، في إشارة من فوز العتيبي إلى إيمانها بهذه التصريحات.

وعلقت فوز العتيبي على مقطع الفيديو ، قائلة ، ” الناس المعقدة اللي لما شافت واحد يشيل زوجته فسرته على أنه خدش للرجولة ترى هو شيء حلو بس عقدة النقص تخليك مسكين تتوجس وتحس بالعار“.

وأضافت فوز العتيبي: ”ياخي اللي مثلكم لو بس خويه شاف وجه زوجتك حس بالعار كيف لو شافه وهي يشيلها دُزوا امها انتم ورجولتك ام ريالين قرفتونا“.