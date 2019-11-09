بالفيديو.. أفعى تلدغ مغني راب شهير أثناء التصوير
فاجأت أفعى مغني الراب العالمي ” أو ليل بامب ، 19 عامًا ” ، وقامت بلدغه خلال تصويره فيديو كليبه الجديد الذي من المتوقع طرحه قريباً.
ونشر ليل بامب فيديو وهو يمسك أفعى خلال جلوسه على درج أبيض قبل أن تقوم بعضه وتعرض حياته للخطر ،وتم اصطحابه لتلقي العلاج خصوصاً بعد أن راح الدم يتدفق من يده .
وعلق بامب على الواقعة ، قائلاً ، أنه لن يكرر تجربة اللعب مع الأفاعي والثعابين وذلك لأن الموضوع خطير جداً.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 1 ساعة
مغني الراب العالمي…؟
إلا مغني الطقاع العالمي