سيدة تعتدي على زوجها بالضرب بسبب « حلم »

خالد الظفيري(صدى):

اعتدت سيدة كويتية على زوجها بالضرب خلال ذهابهما لتناول الطعام بأحد المطاعم ، وانتهت سهرتهما في قسم الشرطة ، بسبب ” حلم ” .

وكشفت مصادر إعلامية محلية تفاصيل الواقعة ، بأن رجل كويتي ذهب لأحد أقسام الشرطة الكويتية لتسجيل قضية ضد زوجته واتهمها بضربه، وبعد دقائق دخلت زوجته وطلبت تسجيل بلاغ مماثل للسبب ذاته وقد بدت عليهما علامات الشجار والغضب

وأوضح المصدر أن ضابط قسم الشرطة ، سأل عن سبب الخلاف حيث قال الزوج: واعدتُّ زوجتي بتناول العشاء في أحد المطاعم، وفي الطريق حدثتُها بأنني رأيتها في المنام، وكانت تفتح باب السيارة وتنظر إلى الشارع، لكنها استشاطت غضباً وقامت بضربي وأنا أقود السيارة ، فبادلتُها الضرب أيضاً، وأنا أريد تسجيل قضية.

فيما طالبهما الضابط بالهدوء ونصحهما بإكمال طريقهما لتناول العشاء في المطعم، واقتنعا بالفعل بعدم تسجيل القضية، لكن الزوجة أبلغت الضابط أن هذا اليوم شؤم بالنسبة لها ولن تخرج للمطعم، ثم عادا متصالحين إلى منزلهما.