متابعة أعمال الطواف ومنع غير المصرح لهم بتطويف ضيوف بيت الله الحرام
تواصل إدارة التطويف بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية جهودها في متابعة أعمال المطوفين ومراجعة إلتزامهم بالتعليمات والضوابط مع ضبط غيرالمصرح لهم ، وذلك حرصاً على آداء عبادة الطواف كما ينبغي على الوجه الصحيح .
وأكد مدير إدارة التطويف فواز السلمي أن الإدارة تقف على قدمٍ وساق بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الراحة والأمان للطائفين والمعتمرين ببيت الله الحرام .
كما أكد أن إدارة التطويف تحرص على إسعاد الطائفين والمعتمرين بتوزيع الهدايا ، وإرشادهم للدعاء والسعي كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم – .
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