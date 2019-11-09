متابعة أعمال الطواف ومنع غير المصرح لهم بتطويف ضيوف بيت الله الحرام

نايف السالم(صدى):

تواصل إدارة التطويف بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية جهودها في متابعة أعمال المطوفين ومراجعة إلتزامهم بالتعليمات والضوابط مع ضبط غيرالمصرح لهم ، وذلك حرصاً على آداء عبادة الطواف كما ينبغي على الوجه الصحيح .

وأكد مدير إدارة التطويف فواز السلمي أن الإدارة تقف على قدمٍ وساق بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الراحة والأمان للطائفين والمعتمرين ببيت الله الحرام .

كما أكد أن إدارة التطويف تحرص على إسعاد الطائفين والمعتمرين بتوزيع الهدايا ، وإرشادهم للدعاء والسعي كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم – .