«غسيل سمعة».. تميم يقيل رئيس المركز القطري للصحافة بعد فضيحة أخلاقية

ماجد القزيز(صدى):

في محاولة ساذجة لتبرئته من فضائح معاونيه ، اضطر امير قطر تميم بن حمد لإقالة رئيس المركز القطري للصحافة “عبد الله العذبة ” بعد فضائح مشينة للأخير على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكدت المعارضة القطرية أن تميم يحاول التملص من الموقف خوفاً على سمعته إذ كان الرجل ” رئيس تحرير صحيفة العرب ” من أهم المقربين له والذراع المسيطرة على إتجاهات الصحافة القطرية لعدم إفلاتها من تأييد تميم .

وأصدر تميم قرار بتعيين الإعلامي سعيد الرميحي بدلاً من “العذبة ” الذي سيخضع لعقوبات أخرى .

وبينما انتشرت فضيحة “العذبة ” على مواقع التواصل الإجتماعي احتجب عن التغريد .