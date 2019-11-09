«غسيل سمعة».. تميم يقيل رئيس المركز القطري للصحافة بعد فضيحة أخلاقية
في محاولة ساذجة لتبرئته من فضائح معاونيه ، اضطر امير قطر تميم بن حمد لإقالة رئيس المركز القطري للصحافة “عبد الله العذبة ” بعد فضائح مشينة للأخير على مواقع التواصل الإجتماعي .
وأكدت المعارضة القطرية أن تميم يحاول التملص من الموقف خوفاً على سمعته إذ كان الرجل ” رئيس تحرير صحيفة العرب ” من أهم المقربين له والذراع المسيطرة على إتجاهات الصحافة القطرية لعدم إفلاتها من تأييد تميم .
وأصدر تميم قرار بتعيين الإعلامي سعيد الرميحي بدلاً من “العذبة ” الذي سيخضع لعقوبات أخرى .
وبينما انتشرت فضيحة “العذبة ” على مواقع التواصل الإجتماعي احتجب عن التغريد .
عادل عبدالله[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 38 دقيقة
«غسيل سمعة».. تميم يقيل رئيس المركز القطري للصحافة بعد فضيحة أخلاقية
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