«الصحة» توفر وظائف أخصائي غير طبيب للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الصحة، أنه يبدأ غداً الأحد، التقديم على وظائف أخصائي غير طبيب للجنسين في الوزارة في عدة مدن؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه مؤهل في نفس التخصص.

وأوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة هي:

– أجهزة طبية

– تمريض

– أشعة

– أطراف صناعية

– بصريات

– تخدير

– تصوير طبقي

– تقنية أسنان

– جودة صحية

– صحة عامة

– علاج تنفسي

– علاج طبيعي

– علاج وظيفي

– عمليات

– مساعد طبيب أسنان

– تأهيل حرفي

– معالجة سمع

– معالجة نطق

– معلوماتية صحية

– صيدلة

– تغذية

– وبائيات

– مختبر

– رعاية فم وأسنان

وفي السياق نفسه، يبدأ التقديم يوم غد الأحد الموافق 10-11-2019م ولمدة 5 أيام من خلال الرابط التالي: هنا