باكورة مشاريع الطاقة المتجددة.. بدء تشغيل محطة « سكاكا » للطاقة الشمسية

الرياض(صدى):

شهدت المملكة تشغيل محطة ” سكاكا ” للطاقة الشمسية بمساحة تزيد عن 6 كيلومترات مربعة، وهو أول مشروع ضمن سلسلة مشاريع الطاقة المتجددة التي جرى إطلاقها في المملكة.

وعن ذلك، أوضحت مصادر أنه تم تشغيل محطة التحويل وربطها بشبكة الجهد العالي 132 ك ف، حيث سيكون هذا المشروع باكورة مشاريع الطاقة المتجددة والمتضمنة في رؤية المملكة.

كما تم تنفيذ المشروع بقيادة شركة ” أكوا باور ” بالشراكة مع شركة الجهاز القابضة اللتين فازتا بعقد تنفيذ المشروع؛ بعد أن قدم تحالف الشركتين أقل سعر تعرفة قياسية عالمية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

فيما صرح رئيس مجلس إدارة شركة ” سكاكا ” للطاقة الشمسية المهندس ثامر الشرهان، بأن السعة الإنتاجية للمشروع تبلغ 300 ميجاواط.