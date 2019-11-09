بالفيديو.. حصة اللوغاني : بعض الفاشينيستات ماديات من الدرجة الأولى

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفاشينيستا الكويتية حصة اللوغاني ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اتهمت فيه بعض الفاشينيستات بأنّهن ماديات من الدرجة الأولى .

وأكدت حصة في الفيديو ، أن بعض الفاشينيستات لا يعنيهن سوى جمع المال، بينما لا يتكفلن بدعم أحد المقربين منهن على حساباتهن ، التي خصصنها لجمع المال والتربح فقط.

وتناست الفاشينيستا الكويتية حصة، تصريحها الذي أثار غضب شريحة كبيرة من الجمهور، حول إنفاقها ما يقارب الـ 40 ألف دولار أمريكي شهريًا، على أكسسواراتها وملابسها، وأنها تحب أن تظهر دائماً في أفضل صورة لها.

وكانت قدمت المذيعة الكويتية حصة اللوغاني العديد من البرامج، من خلال شاشة قناة الوطن، وأبرز برامجها “بنات وبس”، وانتقلت مؤخرًا إلى قناة الكويت لتكمل مسيرتها الإعلامية.