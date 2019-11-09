الشباب والهلال يتقاسمان ذهب التايكوندو

بدر الحارثي(صدى):

اختتمت أمس منافسات بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للتايكوندو للدرجة الأولى والشباب التي دارت رحاها على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة أندية وهيئات الرياض والخرج والمجمعة وشقراء ، وانتزع كبار الشباب كأس الدرجة الأولى بفارق كبير عن الوصيف فريق الفرع فيما حل النصر ثالثاً معلناً عودته للمنافسات بعد انقطاع طويل عن منصات التتويج ، و على صعيد فئة الشباب ظفر فريق الهلال بكأس البطولة و الشباب ثانياً والفرع ثالثاً .

و شهدت المنافسات مشاركة أندية الفيصلي وسدير والسر لأول مرة في صراع اللعبة وقدموا عطاء فنياً مميزاً في بداية مشوارهم التنافسي في بطولات الاتحاد السعودي للتايكوندو .

وأشرف على البطولة فنياً رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران وتحكيمياً رئيس لجنة الحكام فايز السلولي وتوّج الفائزين ممثل مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرياض مصعب المطيري .