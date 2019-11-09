لجنة الانضباط ترفض احتجاج الاتحاد على مشاركة لاعب أبها أحمد مصطفى

ماجد محمد(صدى):

رفضت لجنة الانضباط والاخلاق⁩ باتحاد كرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي ⁧الاتحاد؛⁩ لمشاركة لاعب نادي ⁧أبها⁩ الكابتن أحمد مصطفى.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لـ اتحاد كرة القدم قد طالبت نادي أبها بالرد على احتجاج نادي الاتحاد، فيما يتعلق بعدم نظامية مشاركة “مصطفى ” في مباراة الفريق ضد الاتحاد في الدوري.

وتضمن رد النادي مسوغات وبراهين تؤكد سلامة مشاركة اللاعب قانونيًا، بالتعاون والترتيب مع مكتب محاماة متخصص في النزاعات الرياضية، وهو ما يعزز صحة موقف النادي.