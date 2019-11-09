5 حالات تفرض عليكي الولادة قيصريا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يراود المرأة خلال الشهور الأخيرة من الحمل شعور بالقلق تجاه عملية الولادة وما يصاحبها من تأثير على حالتها الصحية خاصةً إذا كانت الولادة قيصرية .

ويؤكد الأطباء أنه لا داعي للتوتر تجاه عمليات الولادة القيصرية إذ باتت أكثر سهولة وأمان خلال العقدين الأخيرين .

كما أكدوا أنها ليست الخيار الأول أمام الطبيب إذ لا يلجأ إلى الولادة القيصرية إلا في 5 حالات :

1- حالات الولادة المبكرة إذ لم يكتمل نمو الجنين ولم يتهيأ وضعه للولاده الطبيعية .

2- إذا كان وضع الجنين غير مناسب للولادة الطبيعة كأن لم يحدث الإنقلاب المعروف بوضع رأس الجنين بإتجاه عنق الرحم .

3- عدم تمدد الرحم بالحجم المطلوب .

4- الحمل بتؤأم أو ثلاثة توائم حرصاً على حياتهم وعدم إجهاد الأم بالولادة الطبيعية .

5- نزول المشيمة من مكانها إلى عنق الرحم مما يسبب النزيف وتغطيته جزئياً أو كلياً .