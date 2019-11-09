بالفيديو.. أهم أعمال أمانة المنطقة الشرقية في أسبوع

محمد السعران(صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، عن أهم الأعمال التي قامت بها في خلال أسبوع؛ حيث استضافت ورشة تطوير الخطط التفصيلية للأمانات على مدار يومين.

ودشن معالي أمين المنطقة الشرقية، حملة ماراثون المشي الجماعي للتوعية بسرطان الثدي في كورنيش الخبر، كما استقبل أعضاء لجنة أصدقاء أمانة الشرقية؛ فضلًا عن إطلاق حملة لتتظيف ماء وشاطئ نصف القمر بمشاركة 25 غواصًا و30 متطوعًا.

وخصصت الأمانة أربع قطع أرض لصالح الوزارات والجمعيات، كما استعرضت فرصها ومشاريعها وخدماتها الاستثمارية في راد لريادة الأعمال؛ بينما نفذت بلدية الخفجي مشروع تطوير الواجهة البحرية وصيانة الشوارع وسفلتة الأرصفة ومبادرة الطرق؛ بالإضافة العديد من الأشياء الأخرى التي كشف عنها الفيديو التالي.