حسين الجسمى يتقلد منصب دبوماسي على مستوى العالم

أبو ظبي(صدى):

أثنى وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على جهود الفنان الإماراتي حسين الجسمي بصفته سفيراً للتسامح في العالم عبر سالة الثقافة والفن ومشاركته في العديد من الأعمال الإنسانية .

جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية بالإمارات تحت شعار ” على نهج زايد ” ، والذي شهد تكريم الفنان الإمارتي .

وقام “الجسمي ” مؤخراً بالعديد من الزيارات التي تحمل رسالة التسامح والسلام ، منها زيارته لبابا الفاتيكان وبابا الكنيسة الكاثوليكية ومشاركته في حفل “أعياد الميلاد ” الخيري الذي شارك فيه عدد من نجوم العالم .

كما قدم الفنان الإماراتي أوبريت ” أنشودة السلام ” بالتعاون مع الفنانة بلقيس والذي أطرب جمهوره بأبيات شعرية راقية عن التسامح .