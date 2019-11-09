بالفيديو.. فورد تطلق سيارة كهربائية بقدرات جبارة وتقنيات متطورة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أزاحت شركة فورد الستار عن سيارة Mustang كهربائية بقدرات جبارة وتقنيات متطورة تجعلها من بين أفضل السيارات البيئية في العالم.

وخطفت سيارة Mustang Lithium أنظار الجميع بهيكلها الانسيابي الذي توحي كافة معالمه بالقوة، والمزين بعناصر مصنوعة من ألياف الكربون.

وأعطى المصممون هذه السيارة رسمة مميزة لغطاء المحرك توحي بتقنيات الكهرباء التي تعمل بها المركبة، وزودوها بممتص صدمات أمامي على شكل جنح هوائي صغير وفتحات هوائية كبيرة لزيادة ثباتها على السرعات العالية.

ويعتبر أهم شيء في هذا السيارة هو محركها الكهربائي الجبار بعزم 900 حصان، ونظام الطاقة بقوة 800 فولط، اللذان يجعلانها من أقوى السيارات الكهربائية في العالم، ويمنحانها تسارعا يطمح إليه عشاق المركبات الرياضية.

وبالتالي يمكن لسائقها الاختيار بين 4 أنظمة للقيادة: Sport وTrack وBeast، ونظام Valet الذي يستعمل عند تسليم السيارة لشخص آخر.