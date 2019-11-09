ريال مدريد يمنح جيمس رودريغيز الضوء الأخضر للرحيل

طلال الغامدي(صدى):

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن النجم الكولومبي جيمس رودريغيز، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، سيغادر الفريق في سوق الانتقالات الشتوية، بعدما أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، خورخي مينديز، وكيل جيمس رودريغيز، بإمكانية رحيل موكله في يناير.

وكان رودريغيز، البالغ من العمر 28 عامًا، قد عاد إلى ريال مدريد، الصيف الماضي، بعد موسمين أمضاهما في بايرن ميونخ بنظام الإعارة؛ بينما تعد أندية آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد هي الأقرب للحصول على خدمات رودريغيز.

ويفضل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الاعتماد على إيسكو، ويرغب في تفريغ قائمة الفريق، وأشارت إلى أن زيدان قد يستخدم رودريغيز في صفقة تبادلية يحصل على إثرها على الفرنسي بول بوغبا، من مانشستر يونايتد.

ولا يعد رودريغيز هدفًا للأندية الإنجليزية فقط، حيث سعى نابولي الإيطالي بقوة للتعاقد مع اللاعب الصيف الماضي، كما أن يوفنتوس يراقب موقف اللاعب تحسبًا للانقضاض عليه.