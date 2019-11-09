«الحصيني»: توقعات بهطول الأمطار على مناطق عدة خلال الـ 36 ساعة القادمة
أبدى عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، توقعاته بهطول أمطار بمناطق متفرقة خلال الـ ٣٦ ساعة المقبلة.
وقال ” الحصيني ” عبر حسابه على ” تويتر ” : ” توقعات بهطول الأمطار خلال الـ ٣٦ ساعة القادمة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والقصيم وحائل، والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والصمان وأقصى شمال منطقة الرياض ودول الخليج ” .
كما أوضح أن الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، كما سيكون هناك حبات بَرَد ورياح.
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 43 دقيقة
كلام بدون فايده. مناطق متفرقه اجزاء متفرقه وايش نستفيد من التعميم. حددو المناطق والمدن بدلا من اجزاء من مكه اجزاء من حايل اجزاء من القصيم والباحه والمدينه ماخليتو منطقه الا وقلتو اجزاء يعني اذا ماكان صحو يكون مطر بالله هذي نشره احوال يعتمد عليها