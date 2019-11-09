4 أسباب ترشح الهلال للفوز أمام أوراوا

نواف السالم(صدى):

ساعات قليلة تفصلنا عن اللقاء الحاسم بين الهلال وأوراوا الياباني على ملعب جامعة الملك سعود ، في ذهاب نهائي دوري آسيا 2019 .

ووسط حالة من التنافس الشديد ومحاولة بث كلا الجانبين الثقة في فريقه ، تظل كفة الهلال هي الأرجح أمام أوراوا ليس دفاعاً عن أزرق الرياض ، وإنما إستناداً على عوامل واضحة .

ويؤكد المحللون الرياضيون أن خبرة اللاعبين بالنهائي الثالث للبطولة ترشحهم للفوز سواء سلمان الفرج أو الشلهوب ، والعابد ، وسالم الدويسري الذين تعلموا من أخطاء الماضي وفطنوا جيداً للموقعة .

كما يدعم الهلال اكتمال صفوفه بينما يغيب عن قائمة أوراوا نجوم مؤثرين مثل تاكويا أوكي ، والحارس نيتشيكاوا .

وبالمقارنة بين لاعبي الهلال الأجانب ونظرائهم في أوراوا فإن لاعبي الهلال سيتفوقون عليهم سواء جوميز أو جيوفينكو أو كاريلو .

ولا شك أن عامل الثقة له دور كبير ، إذ يدخل الأزرق اللقاء وهو متصدر بينما لا يزال موقف أوراوا غير محدد بالدوري الياباني الممتاز قبل نهايته بأسبوعين .