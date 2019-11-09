هند صبري تتحدث عن أصعب المشاهد التي جسّدتها في «الفيل الأزرق»

تونس(صدى):

عبرت الفنانة التونسية هند صبري عن سعادتها بعد حصولها علي جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، عن دورها في الفيلم التونسي “نورا تحلم”، وذلك بعد أيام معدودة من النجاح الساحق الذي حققه فيلمها المصري” الفيل الأزرق” في جزئه الثاني.

وأوضحت صبري خلال تصريحات صحفية:” لولا دعم زوجي ووالدتي لي لما حققت كل هذا النجاح، فلهما كل الفضل في ما أنا عليه اليوم، ولذلك حرصت على إهدائهما الجائزة فور حصولي عليها، كنوع من ردّ الجميل لهما”.

وتحدثت صبري عن أصعب المشاهد التي جسّدتها في “الفيل الأزرق”، قائلة:” كل مشاهدي في الفيلم كانت صعبة، لكنني لم أطلب تغيير أو إلغاء أي مشهد، فأنا كما قلت أحبّ خوض التحدّي مهما بلغت صعوبة المشهد”.

وحول الظهور في الفيلم بدون ماكياج، قالت صبري:” أديت عشرات الأدوار بدون ماكياج، مثل “أحلى الأوقات” و”الجزيرة” و”أسماء” و”إبراهيم الأبيض”، فما يهمّني هو النجاح، وفي فيلم “نورا تحلم” ظهرت على طبيعتي، بل اضطررت للعبث بوجهي وشعري وأظفاري، فصبغت شعري بلون بشع، ولوّنت أظفاري بطلاء منفّر، وتركت وجهي بلا ماكياج ليظهر متعباً وشاحباً وخالياً من الجمال والنضارة، حتى أقترب من شخصية نورا الكادحة والمهمومة، والتي لا تجد وقتاً لغسل وجهها والعناية ببشرتها وشعرها وملابسها.