دراسة تكشف عن خطر جديد لقلة الحركة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تحدث العلماء عن دور بروتين اللبتين في أمراض القلب لدى الأشخاص الذين يتميز نمط حياتهم بقلة الحركة، في تشغيل آليات الجسم الداخلية عند ممارسة النشاط البدني.

وأشار العلماء إلي أن ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة، تحمي القلب والأوعية الدموية وتقلل من خطر ارتفاع مستوى الكوليسترول وضغط الدم، لافتين إلى خطر آخر يرتبط بعمليات الالتهابات المزمنة وهو نشوء لويحات تصلب الشرايين، التي تنمو وتسد الشرايين.

وتبين أن النشاط البدني يؤثر في عملية تكون الدم في الجسم، ومن المعروف تجري عملية تكون الدم عند الفقاريات في نخاع العظام، حيث هناك تولد الخلايا الجذعية التي تنمو فيما بعد إلى مختلف أنواع خلايا الدم بما فيها خلايا الدم البيضاء المسببة للالتهابات.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الجسم يحتاج لخلايا الدم البيضاء للحماية من العدوى ولطرد الأجسام الغريبة، ولكن عندما تبدأ هذه الخلايا بالتكاثر بنشاط، تظهر الالتهابات في تلك الأماكن التي لا ينبغي حدوثها فيها، مثل جدران الأوعية الدموية.