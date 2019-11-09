نصائح لوقاية الحامل من مشكلات الأسنان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد الأسنان من أكثر الأعضاء تضررًا وتأثرًا أثناء الحمل وقد يمتد الضرر إلى ما بعد الولادة؛ حيث تتعرض الأم للكثير من مشكلات الأسنان أثناء فترة الحمل، ومن ضمنها: تسوس الأسنان، تساقط الأسنان، التهابات اللثة، تورم وانتفاخ اللثة، بثور الفم.

ويتعرض جسم الحامل لنقص كبير في الكالسيوم بمجرد الحمل، نظرًا لأن الجنين يمتص الكثير من العناصر والمغذيات الهامة، كما أن سوء التغذية خاصة في بداية فترة الحمل يُعرض المرأة لفقد عناصر غذائية مهمة مما يؤثرعلى صحة الأسنان.

ويجب القيام ببعض الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الفك والأسنان خلال فترة الحمل، ومن أبرزها ما يلي: غسل الأسنان جيدًا كمتوسط ثلاث مرات يوميًا، الاهتمام باستعمال خيط الأسنان بعد تناول الوجبات، لصاحبات الأسنان الحساسة مراعاة استخدام نوع فرشاة ومعجون مناسب للأسنان الحساسة.

وعلى الحامل، استخدام غسول الفم الطبيعي المكون من الماء والملح يوميًا للحفاظ على صحة الفم، والاهتمام بشرب كميات وفيرة من المياه؛ فضلًا عن تناول الخضراوت والفواكه الطازجة، للحصول على المعادن والفيتامينات الهامة، والاهتمام بتناول الكالسيوم التعويضي بعد استشارة طبيب مختص.