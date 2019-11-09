بالصور.. مشاركة أول مسلمة جنوب آسيوية في مسابقة ملكة جمال الكون

دكا(صدى):

شاركت ملكة جمال بنجلادش ​شيرين أكتر شيلا​، في المسابقة العالمية لملكة جمال الكون 2019، وبالتالي تصبح أوّل حسناء من بلد إسلامي في جنوب آسيا تنافس باقي جميلات العالم على هذا اللقب.

وكانت شيرين توجت ملكة جمال بلادها للعام 2019 الشهر الماضي، في مسابقة نظمت على مستوى بنجلادش.

وأحدثت شيرين دهشة خلال المسابقة التي عقدت في عاصمة دكا البنجلاية نهاية الشهر الماضي لجنة التحكيم بجمالها وذكائها كطالبة فيزياء في السنة الثالثة في جامعة دكا، كما أوضحت خلال حفل التتويج أن والدها، عضو في حرس الحدود البنغالي، وهو قدوة حسنة لها في حياتها.